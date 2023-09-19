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Гендиректор «Аль-Вахды» объяснил, почему клуб принял решение арендовать Бакаева у «Зенита»

О сделке по российскому хавбеку было объявлено во вторник, 19 сентября.
19 сентября 2023 19:30
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе назвал причину, по которой было принято решение взять в аренду полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

Питерский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста в команду из ОАЭ сегодня, 19 сентября. Сделка не включает в себя опцию выкупа игрока.

«Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде», — приводит слова Алхнайе Sport24.ru.

Бакаев присоединился к «Зениту» в июле прошлого года на правах свободного агента. Всего за сине-бело-голубых он сыграл 34 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Спартак». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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