Гендиректор «Аль-Вахды» объяснил, почему клуб принял решение арендовать Бакаева у «Зенита»

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе назвал причину, по которой было принято решение взять в аренду полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

Питерский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста в команду из ОАЭ сегодня, 19 сентября. Сделка не включает в себя опцию выкупа игрока.

«Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок. Уверены, Зелимхан будет приносить пользу нашей команде», — приводит слова Алхнайе Sport24.ru.

Бакаев присоединился к «Зениту» в июле прошлого года на правах свободного агента. Всего за сине-бело-голубых он сыграл 34 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Спартак». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.