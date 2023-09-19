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Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как сумел взять пенальти от Тюкавина и Смолова

Голкипер стал героем матча.
19 сентября 2023 19:43
автор: Денис Владимиров

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как сумел отразить удары форвардов московского «Динамо» Константина Тюкавина и Фёдора Смолова в серии пенальти матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо».

Встреча состоялась на домашней арене «быков» и завершилась победой хозяев в серии пенальти. Основное время закончилось вничью 1:1. В серии 11-метровых точнее оказались краснодарцы – 4:2.

«Рад, что удалось отбить два удара. Первый – предполагал, потому что Тюкавин большинство ударов наносит в этот угол. А Федя начал ждать моего движения, я остался в центре, поэтому, наверное, он немного растерялся», – приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

После четырёх туров «Краснодар» с пятью очками занимает третье место в таблице группы D, «Динамо» с таким же количеством баллов находится на второй строчке.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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