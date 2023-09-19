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Пономарёв рассказал, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Сочи» в Кубке России

Команды встретятся в рамках турнира в среду, 20 сентября.
19 сентября 2023 19:49
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв оценил шансы ЦСКА одержать победу над «Сочи» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча футбольных команд состоится завтра, 20 сентября, в Москве. Начало игры – 15:00 мск.

«У ЦСКА сейчас, конечно, что в обороне, что в атаке напряженка. Очень много что‑то в последнее время пропускаем. Это еще Игорек Акинфеев много спасал. Как‑то команда разладилась. Всё, кроме игры Акинфеева, разладилось. Тем не менее я очень надеюсь, что в матче с «Сочи» на своем поле наши ребята забьют и не пропустят. Мы можем выиграть. Даже в основное время. Думаю, крупно не победим, но 1:0 выиграем», — сказал Пономарев «Матч ТВ».

После трёх туров в Кубке России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А, имея в своём активе пять очков. «Сочи» идёт на третьей позиции с четырмя очками в активе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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