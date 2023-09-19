Осинькин назвал заслуженной победу «Крыльев Советов» в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой».

Встреча состоялась 19 сентября в Калининграде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Ниже определённого уровня мы не опустились, играли достаточно хорошо и заслуженно победили. Ложка дёгтя – это концовка и то, что мы позволили сопернику вернуться в игру», – приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

«Крылья Советов» набрали первые три очка в текущем розыгрыше Кубка России, но не смогли уйти с последнего места в таблице группы С. «Балтика» с девятью баллами находится на первой строчке.