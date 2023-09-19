Юран заявил, что «Пари НН» обратится в ЭСК по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подверг критике работу судейской бригады на матче со «Спартаком» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а также сообщил, что клуб обязательно обратиться в Экспертно-судейскую комиссию для разбора встречи.

«Будем обращаться в ЭСК, однозначно. На 10-й минуте Александрову попали с кулака. Посмотрите!» — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Очный матч между «Пари НН» и «Спартаком» завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В настоящий момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков после четырёх матчей. Нижегородская команда с двумя баллами в активе идёт на последней, четвёртой строчке.