Павел Мелёшин с лангеткой на ноге покинул стадион после матча с «Пари НН»

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин с лангеткой покинул стадион в Нижнем Новгороде, где красно-белые проводили игру четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0. Мелёшин вышел на поле в стартовом составе. На 60-й минуте форвард получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру. Вместо него на поле появился полузащитник Кристофер Мартинс.

В нынешнем сезоне Мелёшин провёл за «Спартак» четыре матча и отметился одним забитым мячом.