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Павел Мелёшин с лангеткой на ноге покинул стадион после матча с «Пари НН»

Форвард получил травму во втором тайме.
19 сентября 2023 20:11
автор: Денис Владимиров

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин с лангеткой покинул стадион в Нижнем Новгороде, где красно-белые проводили игру четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России с «Пари НН». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0. Мелёшин вышел на поле в стартовом составе. На 60-й минуте форвард получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру. Вместо него на поле появился полузащитник Кристофер Мартинс.

В нынешнем сезоне Мелёшин провёл за «Спартак» четыре матча и отметился одним забитым мячом.

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