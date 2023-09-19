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Игнашевич – о поражении от «Крыльев»: за такие матчи нужно извиняться перед болельщиками

«Балтика» уступила в матче Кубка России» (1:2).
19 сентября 2023 20:14
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал домашнее поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче 4-го тура Кубка России (1:2).

«Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены. У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе», — сказал Игнашевич «Матч ТВ».

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте встречи - отличился Владимир Писарский.

На 55-й минуте «Крылья Советов» удвоили преимущество в счёте - отличился Амар Рахманович.

На 90-й минуте встречи в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти, который реализовал Артур Галоян.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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