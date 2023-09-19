Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о дальнейших задачах клуба в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на победу команды над «Пари НН» (3:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, что позволило столичному клубу досрочно пробиться в плей-офф соревнований, и сообщил о дальнейших планах в турнире.

«Мы, конечно же, довольны. Мы вышли в следующий этап с первого места. В целом команда провела серьезную игру, показала хорошее отношение с 1‑й по 90‑ю минуту, контролировали игру. Все показали нужную самоотдачу. Нужно отдать должное всем ребятам. Было важно сегодня одержать четвертую победу в четырех матчах. Плюс то, что не пропустили голы, дает команде уверенности в чемпионате. Это будет давать подспорье. В Кубке будем со всем уважением к соперникам играть, а дальше – плей‑офф», – приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

Очный матч между «Пари НН» и «Спартаком» завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В настоящий момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков после четырёх матчей. Нижегородская команда с двумя баллами в активе идёт на последней, четвёртой строчке.