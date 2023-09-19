Тренер «Реал Сосьедада» назвал главные козыри «Интера» перед игрой в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль обозначил сильные стороны «Интера» перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов.

«Для меня очевидно, что «Интер» – очень разносторонняя команда, способная высоко прессинговать, до конца преследуя игроков парами. Они очень динамичны в атаке, обладают высоким классом и огромной физической мощью. У «Интера» столько положительных качеств, что если перечислять их все, то лучше не выходить на поле», – сказал Альгуасиль на пресс-конференции.

Добавим, команды проведут очную встречу в рамках 1-го тура Лиги чемпионов в среду, 20 сентября.