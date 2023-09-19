ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Абаскаль назвал Промеса лучшим игроком в России

Тренер высоко оценил игру нидерландца.
19 сентября 2023 20:23
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о нидерландском форварде красно-белых Квинси Промесе.

19 сентября «Спартак» обыграл нижегородский «Пари НН» (3:0) в выездном матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Промес отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Промес – лучший игрок в России? Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму и отношению к делу», – приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Промес перешёл в «Спартак» зимой 2021 года. Ранее он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 11 матчей, в которых отметился четырьмя мячами и 11 результативными передачами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Форвард «Вест Хэма» Антонио: мы финишируем выше «Ливерпуля» в этом сезоне
На данный момент «мерсисайдцы» идут на третьем месте в АПЛ.
19.09.2023 21:27
Футбол
автор: Александр Бойченко
Руководство «ВТБ Арены» готово предоставить стадион для матча сборных России и Камеруна
Ранее сообщалось, что национальный команды могут провести товарищескую игру в октябре.
19.09.2023 21:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Антон Бобёр считает, что гол в матче с «Балтикой» поможет Писарскому раскрыться в «Крыльях Советов»
Форвард забил впервые в сезоне.
19.09.2023 21:24
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Манчестер Сити» – «Црвена Звезда»: Альварес и Холанд начнут матч с первых минут
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
19.09.2023 21:20
Футбол
автор: Александр Бойченко
Коло Муани и Мбаппе выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ 
Игра пройдёт в Париже на арене «Парк де Пренс» во вторник, 19 сентября. 
19.09.2023 21:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» и «Антверпен» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Команды встретятся сегодня, 19 сентября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании.
19.09.2023 21:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Павел Маслов: ничего не знаю про возможный уход из «Спартака»
Футболист практически не попадает в состав красно-белых.
19.09.2023 21:04
Футбол
автор: Денис Владимиров
Ивич прокомментировал победу над «Динамо»
Игра завершилась в серии пенальти.
19.09.2023 20:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.