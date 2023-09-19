Абаскаль назвал Промеса лучшим игроком в России

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о нидерландском форварде красно-белых Квинси Промесе.

19 сентября «Спартак» обыграл нижегородский «Пари НН» (3:0) в выездном матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Промес отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Промес – лучший игрок в России? Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму и отношению к делу», – приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Промес перешёл в «Спартак» зимой 2021 года. Ранее он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 11 матчей, в которых отметился четырьмя мячами и 11 результативными передачами.