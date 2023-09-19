Полузащитник «Оренбурга» Башич: чувствую себя в России как дома

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос о жизни в России.

«Я не тот человек, который любит куда‑либо ходить. Даже в тот же самый ресторан. Я простой парень, и мне хорошо в Оренбурге. Я полтора года в России, и мне всего здесь хватает – чувствую себя как дома», – цитирует Башича Sport24.

Башич перешёл в «Оренбург» из боснийского клуба «Зриньски» летом 2022 года. Всего в составе оренбуржцев он провёл 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативных передачи. Контракт 21-летнего хавбека рассчитан до 2025 года.