Джикия рассказал, как пауза на матчи сборных повлияла на настроение в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что пауза на матчи национальных команд положительно повлияла на красно-белых.

«Пауза пошла на пользу, не было результата. Побеждать всегда приятно. Сейчас совсем другое настроение, и это радует. 32 тысячи на стадионе? Это «Спартак». Ни для кого не секрет, что у «Спартака» самая большая аудитория. Тут всё по факту», – приводит слова 29-летнего футболиста «Чемпионат».

Во вторник, 19 сентября, «Спартак» крупно победил «Пари НН» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. Подопечные Гильермо Абаскаля гарантировали себе первое место в группе D и выход в плей-офф турнира.