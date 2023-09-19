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Джикия рассказал, как пауза на матчи сборных повлияла на настроение в «Спартаке»

Сегодня, 19 сентября, московская команда разгромила «Пари НН» в Кубке России.
19 сентября 2023 20:45
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что пауза на матчи национальных команд положительно повлияла на красно-белых.

«Пауза пошла на пользу, не было результата. Побеждать всегда приятно. Сейчас совсем другое настроение, и это радует. 32 тысячи на стадионе? Это «Спартак». Ни для кого не секрет, что у «Спартака» самая большая аудитория. Тут всё по факту», – приводит слова 29-летнего футболиста «Чемпионат».

Во вторник, 19 сентября, «Спартак» крупно победил «Пари НН» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. Подопечные Гильермо Абаскаля гарантировали себе первое место в группе D и выход в плей-офф турнира.

источник: Чемпионат.com
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