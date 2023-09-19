Джикия рассказал, сколько миллионов людей в России болеют за «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на информацию о количестве болельщиков на стадионе в игре Кубка России против «Пари НН» (3:0).

Игру в Нижнем Новгороде посетили 32 189 болельщиков.

«Это «Спартак»! Ни для кого не секрет, что у красно-белых самая большая аудитория. Скажем так, по моей информации, около 17 миллионов россиян поддерживают «Спартак». Тут все по факту», – сказал Джикия», – приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

За красно-белых забитыми мячами отметились защитник Леон Классен на 27-й минуте, а также форварды Кристофер Мартинс (90+2) и Квинси Промес (90+6).

Таким образом, «Спартак» набрал 12 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы D.