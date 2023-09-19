Джикия: скоро к Классену по имени и отчеству будем обращаться

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре своего одноклубника Леона Классена.
«Он такие голы забивает, что уже даже неудобно. Скоро по имени и отчеству будем обращаться.
Какое отчество? Не могу вспомнить, честно. Но с отцом знакомы. Леон знакомил нас на одном мероприятии. Отличный человек.
Леончик — молодец. Пусть работает, все будет хорошо», - приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».
Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года.
В двух матчах с «Пари НН» Классен забил дважды.
источник: «Спорт-Экспресс»