Джикия: скоро к Классену по имени и отчеству будем обращаться

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре своего одноклубника Леона Классена.

«Он такие голы забивает, что уже даже неудобно. Скоро по имени и отчеству будем обращаться.

Какое отчество? Не могу вспомнить, честно. Но с отцом знакомы. Леон знакомил нас на одном мероприятии. Отличный человек.

Леончик — молодец. Пусть работает, все будет хорошо», - приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года.

В двух матчах с «Пари НН» Классен забил дважды.