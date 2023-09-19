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Ивич прокомментировал победу над «Динамо»

Игра завершилась в серии пенальти.
19 сентября 2023 20:58
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России.

«Мы взяли два очка, нужно усердно работать и готовиться к следующему матчу — идти от игры к игре.

Если по игре, то первый тайм остался за «Динамо». Они были лучше, создавали больше моментов. Во втором тайме мы были жестче и креативнее. На помогли замени. В итоге можно сказать, что результат справедлив», - приводит слова Ивича «Спорт-Экспресс».

Встреча состоялась 19 сентября в Краснодаре и завершилась победой хозяев после серии пенальти – 1:1, пенальти – 4:2.

источник: «Спорт-Экспресс»
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