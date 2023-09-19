Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России.

«Мы взяли два очка, нужно усердно работать и готовиться к следующему матчу — идти от игры к игре.

Если по игре, то первый тайм остался за «Динамо». Они были лучше, создавали больше моментов. Во втором тайме мы были жестче и креативнее. На помогли замени. В итоге можно сказать, что результат справедлив», - приводит слова Ивича «Спорт-Экспресс».

Встреча состоялась 19 сентября в Краснодаре и завершилась победой хозяев после серии пенальти – 1:1, пенальти – 4:2.