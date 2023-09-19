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Павел Маслов: ничего не знаю про возможный уход из «Спартака»

Футболист практически не попадает в состав красно-белых.
19 сентября 2023 21:04
автор: Денис Владимиров

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал информацию, согласно которой он мог покинуть команду в минувшее трансферное окно.

19 сентября «Спартак» в гостях обыграл нижегородский «Пари НН» в выездной встрече Пути РПЛ Кубка России (3:0). Маслов впервые в сезоне вышел на поле в составе клуба.

«Ничего не знаю про возможную аренду этим летом. Я просто продолжал работу. Возможно, мой агент и спортивный директор общались, но моя голова не была этим загружена» – приводит слова Маслова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» хотело расстаться с Масловым прошедшим летом. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

источник: «РИА Новости»
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