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Коло Муани и Мбаппе выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ 

Игра пройдёт в Париже на арене «Парк де Пренс» во вторник, 19 сентября. 
19 сентября 2023 21:14
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» объявили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очная встреча футбольных клубов состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Коло Муани, Мбаппе.

«Боруссия»: Кобель, Вольф, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Руэрсон, Забитцер, Джан, Брандт, Адейеми, Мален.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Боруссия» вылетели из розыгрыша еврокубкового турнира на стадии 1/8 финала.

источник: «Советский спорт»
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