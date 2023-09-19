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Антон Бобёр считает, что гол в матче с «Балтикой» поможет Писарскому раскрыться в «Крыльях Советов»

Форвард забил впервые в сезоне.
19 сентября 2023 21:24
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал гол нападающего самарцев Владимира Писарского в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой».

Встреча состоялась 19 сентября в Калининграде и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Писарский стал автором одного из голов своей команды. Для форварда этот мяч стал первым в сезоне-2023/24.

«Надеюсь, этот гол поможет Писарскому раскрыться, и он встанет на прежние рельсы. Что у него не получалось до этого? Думаю, что у Владимира был процесс адаптации, потом пошли травмы», – сказал Бобёр «Матч ТВ».

Писарский перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно, заключив контракт до 2026 года. В составе самарской команды он провёл 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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