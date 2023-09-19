Форвард «Вест Хэма» Антонио: мы финишируем выше «Ливерпуля» в этом сезоне

Ямайский форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио спрогнозировал, что «молотобойцы» опередят «Ливерпуль» по итогам сезона-2022/23 чемпионата Англии.

«Думаю, в этом сезоне мы финишируем выше «Ливерпуля»! Это мое мнение.

Я смотрел игру «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном», потому что она была до нашего матча, и у «волков» была хорошая возможность удержать победу! В эти выходные мы встречаемся с «Ливерпулем». Безусловно, это будет матч за шесть очков. И мы сделаем все, чтобы их взять!», – приводит слова Антонио Daily Mail.

Добавим, после пяти туров «Ливерпуль» идет на третьем месте турнирной таблицы с 13 очками. На счету «Вест Хэма» десять баллов и шестая строчка.