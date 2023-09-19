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Руководство «ВТБ Арены» готово предоставить стадион для матча сборных России и Камеруна

Ранее сообщалось, что национальный команды могут провести товарищескую игру в октябре.
19 сентября 2023 21:26
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский оценил возможность провести товарищеский матч между сборными России и Камеруна на московском стадионе.

Ранее появилась информация, что контрольная встреча национальных команд может состояться 12 октября в России.

«Если от РФС поступит запрос на проведение матча сборных России и Камеруна, мы готовы предоставить поле «ВТБ Арены». График мероприятий комплекса достаточно плотный, но на 12 октября у нас не запланировано никаких активностей. «ВТБ Арена» обладает всей необходимой инфраструктурой, а качество нашего газона считается одним из лучших среди всех стадионов РПЛ», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

В сентябре этого года национальная команда России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом подопечные Валерия Карпина встретились с национальной командой Катара (1:1).

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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