Руководство «ВТБ Арены» готово предоставить стадион для матча сборных России и Камеруна

Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский оценил возможность провести товарищеский матч между сборными России и Камеруна на московском стадионе.

Ранее появилась информация, что контрольная встреча национальных команд может состояться 12 октября в России.

«Если от РФС поступит запрос на проведение матча сборных России и Камеруна, мы готовы предоставить поле «ВТБ Арены». График мероприятий комплекса достаточно плотный, но на 12 октября у нас не запланировано никаких активностей. «ВТБ Арена» обладает всей необходимой инфраструктурой, а качество нашего газона считается одним из лучших среди всех стадионов РПЛ», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

В сентябре этого года национальная команда России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом подопечные Валерия Карпина встретились с национальной командой Катара (1:1).

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.