«Лейпциг» на выезде победил «Янг Бойз» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Футболисты «Лейпцига» в гостях нанесли поражение «Янг Бойз» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «красных быков».

За команду победителей голы забили Мохамед Симакан (3-я минута), Ксавер Шлагер (73) и Беньямин Шешко (90+2). В составе хозяев забитым мячом отметился Мешак Элиа (33).

В следующем туре Лиги чемпионов «Лейпциг» на своём поле примет «Манчестер Сити» (4 октября). «Янг Бойз» в тот же день отправится в гости к «Црвене Звезде».

Лига чемпионов.

Групповой этап.

Группа G.

1-й тур.

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Лейпциг» (Германия) – 1:3 (1:1)

Голы: Элиа, 33 – Симакан, 3. Шлагер, 73. Шешко, 90+2.