Джикия надеется, что Бакаев сможет перезагрузиться в ОАЭ

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» на правах аренды.

«Скажу честно, мы вчера общались с Зелей. Это часть нашей работы и профессии, такое бывает. Если не ошибаюсь, он ушел туда до конца сезона. Перезагрузится, расставит приоритеты и все будет хорошо», - приводит «Матч ТВ» слова Джикии.

Питерский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста в команду из ОАЭ сегодня, 19 сентября. Сделка не включает в себя опцию выкупа игрока.

Бакаев присоединился к «Зениту» в июле прошлого года на правах свободного агента. Всего за сине-бело-голубых он сыграл 34 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.