Сборная России в октябре может сыграть товарищеский матч с Кенией

Национальная команда России может провести контрольный матч со сборной Кении в октябре. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее появилась информация, что 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищескую игру с национальной командой Камеруна в России.

Как утверждает источник, кенийская сборная является одним из вероятных ближайших соперников российских футболистов на международной арене. Сообщается, что решения по этому матчу пока не принято, однако он может состояться 16 октября.

В сентябре этого года национальная команда России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом подопечные Валерия Карпина встретились с национальной командой Катара (1:1).

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.