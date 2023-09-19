Полузащитник «Крыльев Советов» Ушаков получил черепно-мозговую травму в матче с «Балтикой»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Егор Ушаков получил черепно-мозговую травму в выездном матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой». Об этом сообщает пресс–служба самарцев.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Ушаков вышел на поле в стартовом составе. В начале первого тайма он получил удар по голове в одном из столкновений. 20-летний хавбек не смог продолжить матч и был заменён. Во время встречи игроку вызвали скорую помощь.

Ушаков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды из московского ЦСКА в летнее трансферное окно.