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Андрей Семёнов: смена тренера в «Ахмате» прошла безболезненно

В августе у грозненцев произошла рокировка.
19 сентября 2023 22:05
автор: Денис Владимиров

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов ответил на вопрос, как команда восприняла смену главного тренера.

В августе «Ахмат» покинул Сергей Ташуев. Место главного тренера грозненцев занял Мирослав Ромащенко.

«Как отреагировали на отставку Ташуева? Результата как такового не было, надо было что‑то менять. Команда нормально восприняла, смена тренера прошла безболезненно», – приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

После восьми туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ахмат» занимает десятое место в таблице, набрав 11 очков. В следующем матче грозненцы 23 сентября сыграют на своём поле с калининградской «Балтикой».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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