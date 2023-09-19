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Гендиректор «Пари НН» Мелик‑Гусейнов: будем добиваться правды по матчу со «Спартаком»

У нижегородцев есть вопросы по судейству.
19 сентября 2023 22:28
автор: Денис Владимиров

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов раскритиковал судейство матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».

Встреча состоялась 19 сентября в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мелик‑Гусейнов в социальной сети выложил видеофрагмент, на котором защитник красно‑белых Никита Чернов попадает рукой по лицу игроку нижегородцев Виктору Александрову во время одного из единоборств.

«На видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее», – написал гендиректор нижегородцев.

«Спартак» с 12 очков очками занимает первое место в группе D Кубка России, «Пари НН» с двумя баллами располагается на последней строчке.

источник: «Советский спорт»
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