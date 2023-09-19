Баньяц заявил, что «Краснодар» хочет дойти до финала Кубка России

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал победу в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (1:1, пенальти – 4:2).

«Краснодар» набрал пять очков и после четырёх матчей и расположился на третьем месте в таблице группы D.

«Этот успех очень важен. Мы начали не так, как хотели, сейчас ситуация лучше. В прошлом сезоне играли в финале, надо так же хорошо выступить и в этот раз», — цитирует Баньяца «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Кубка России «Краснодар» в финале уступил московскому ЦСКА (1:1, пенальти – 5:6).