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Баньяц заявил, что «Краснодар» хочет дойти до финала Кубка России

В прошлом сезоне «быки» добрались до решающего матча.
19 сентября 2023 22:40
автор: Денис Владимиров

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал победу в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (1:1, пенальти – 4:2).

«Краснодар» набрал пять очков и после четырёх матчей и расположился на третьем месте в таблице группы D.

«Этот успех очень важен. Мы начали не так, как хотели, сейчас ситуация лучше. В прошлом сезоне играли в финале, надо так же хорошо выступить и в этот раз», — цитирует Баньяца «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Кубка России «Краснодар» в финале уступил московскому ЦСКА (1:1, пенальти – 5:6).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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