Юран подвёл итоги матча со «Спартаком» в рамках Кубка России

Главной тренер «Пари НН» Сергей Юран подвёл итоги матча со «Спартаком» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«В принципе, и первый тайм получался, у Каккоева был хороший момент, были хорошие забегания. Пропустили необязательный гол. Хотели перестроиться, когда пропустили первый мяч. Мы неплохо смотрелись, были моменты во втором тайме, отмененный забитый мяч. Усталость накапливается. То с «Динамо» не ставят одиннадцатиметровый, то здесь отменяют гол. В концовке начали рисковать. Каккоев попросил замену — у него и Тихого микроповреждения. Мы перестроили наигранную схему и стали раскрываться. Пропустили два мяча, по третьему вопросов нет, а по второму... Нужно, наверное, как-то повнимательнее смотреть. Александров выходит, у него под контролем мяч, его придержали. Видимо, это допустимая борьба. Хотелось при зрителях дома добиться положительного результата, но проиграли. Проанализируем игру, потому что, к сожалению, хочется и в Кубке дальше пройти. Шансы еще остаются, поэтому сейчас готовимся к домашней игре чемпионата», - приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Очный матч между «Пари НН» и «Спартаком» завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В настоящий момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков после четырёх матчей. Нижегородская команда с двумя баллами в активе идёт на последней, четвёртой строчке.