ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Юран подвёл итоги матча со «Спартаком» в рамках Кубка России

Москвичи разгромили нижегородцев.
19 сентября 2023 22:49
автор: Александр Кожевников

Главной тренер «Пари НН» Сергей Юран подвёл итоги матча со «Спартаком» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«В принципе, и первый тайм получался, у Каккоева был хороший момент, были хорошие забегания. Пропустили необязательный гол. Хотели перестроиться, когда пропустили первый мяч. Мы неплохо смотрелись, были моменты во втором тайме, отмененный забитый мяч. Усталость накапливается. То с «Динамо» не ставят одиннадцатиметровый, то здесь отменяют гол. В концовке начали рисковать. Каккоев попросил замену — у него и Тихого микроповреждения. Мы перестроили наигранную схему и стали раскрываться. Пропустили два мяча, по третьему вопросов нет, а по второму... Нужно, наверное, как-то повнимательнее смотреть. Александров выходит, у него под контролем мяч, его придержали. Видимо, это допустимая борьба. Хотелось при зрителях дома добиться положительного результата, но проиграли. Проанализируем игру, потому что, к сожалению, хочется и в Кубке дальше пройти. Шансы еще остаются, поэтому сейчас готовимся к домашней игре чемпионата», - приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Очный матч между «Пари НН» и «Спартаком» завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В настоящий момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков после четырёх матчей. Нижегородская команда с двумя баллами в активе идёт на последней, четвёртой строчке.

источник: «Спорт-Экспресс»
Чернов считает, что «Спартак» показал хорошее взаимопонимание в матче с «Пари НН»
Москвичи одержали крупную победу.
19.09.2023 22:58
Футбол
автор: Денис Владимиров
Футболистка, которую поцеловал экс-глава RFEF, не понимает, почему ее не вызвали в сборную Испании
В федерации объяснили решение защитой.
19.09.2023 22:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Порту» уверенно обыгрывает донецкий «Шахтер» после первого тайма матча Лиги чемпионов
Игра проходит в Гамбурге.
19.09.2023 22:47
Футбол
автор: Александр Бойченко
Юран рассказал о своем состоянии после операции
Специалист вернулся к работе.
19.09.2023 22:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Баньяц заявил, что «Краснодар» хочет дойти до финала Кубка России
В прошлом сезоне «быки» добрались до решающего матча.
19.09.2023 22:40
Футбол
автор: Денис Владимиров
Гендиректор «Пари НН» Мелик‑Гусейнов: будем добиваться правды по матчу со «Спартаком»
У нижегородцев есть вопросы по судейству.
19.09.2023 22:28
Футбол
автор: Денис Владимиров
Андрей Семёнов: смена тренера в «Ахмате» прошла безболезненно
В августе у грозненцев произошла рокировка.
19.09.2023 22:05
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.