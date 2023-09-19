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Футболистка, которую поцеловал экс-глава RFEF, не понимает, почему ее не вызвали в сборную Испании

В федерации объяснили решение защитой.
19 сентября 2023 22:56
автор: Максим Скороходов

Полузащитник Дженнифер Эрмосо раскритиковала решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не вызывать ее в сборную в целях защиты.

«Защитить от чего? И от кого? Мы неделями и месяцами искали защиты от RFEF, которой так и не получили. Люди, которые сейчас просят нас доверять им, - те же самые, что обнародовали список игроков, попросивших не вызывать их в сборную. Игрокам совершенно понятно, что это еще одна стратегия манипулирования, направленная на то, чтобы запугивать и угрожать нам», - написала Эрмосо в социальных сетях.

Именно Дженнифер поцеловал экс-глава RFEF Луис Рубиалес, который вынужден был подать в отставку после публичной критики эпизода.

Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса, а суд запретил ему приближаться к футболистке ближе, чем на 200 метров.

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