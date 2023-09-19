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Чернов считает, что «Спартак» показал хорошее взаимопонимание в матче с «Пари НН»

Москвичи одержали крупную победу.
19 сентября 2023 22:58
автор: Денис Владимиров

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу в матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с нижегородским «Пари НН» (3:0).

«У нас сегодня было хорошее взаимопонимание. Десять русских ребят на поле, за исключением Хесуса. В целом хорошо друг друга понимали. Может быть, в этом было дело», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 12 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице группы D. Москвичи обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Пари НН» с двумя баллами располагается на четвёртой строчке.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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