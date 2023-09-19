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Защитник «Урала» Филипенко: странно читать, что Карпина называют предателем Родины

Футболист поддержал тренера сборной России.
19 сентября 2023 23:08
автор: Денис Владимиров

Защитник екатеринбургского «Урала» Егор Филипенко прокомментировал скандал, вызванный словами главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Ранее специалист посоветовал российским футболистам по возможности уезжать в Европу, что повлекло критику в его адрес.

«Слышал, что Карпина за такие слова кто‑то назвал предателем Родины… Странно подобное читать. Если есть объективно сильнейший чемпионат по сравнению с РПЛ и если есть предложение, то надо ехать. И это касается не только футбола», – приводит слова Филипенко «Матч ТВ».

Филипенко перешёл в «Урал» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба один матч.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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