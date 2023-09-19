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Роберт Левандовски стал самым возрастным автором гола «Барселоны» в Лиге чемпионов

Сине-гранатовые встречаются с бельгийским «Антверпеном».
19 сентября 2023 23:18
автор: Александр Бойченко

В эти минуты каталонская «Барселона» проводит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена». На данный момент сине-гранатовые громят соперников со счетом 4:0.

Автором второго гола каталонского клуба стал польский форвард Роберт Левандовски. В то же время, нападающий побил клубный рекорд сине-гранатовых, отличившись в 35 лет и 29 дней.

Кроме того, «Антверпен» стал 33-й командой в ЛЧ, которая пропустила мяч от Роберта Левандовски. Лишь три игрока в истории поражали ворота большему числу команд в турнире – Карим Бензема (34), Криштиану Роналду (38) и Лионель Месси (40).

источник: «Советский спорт»
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