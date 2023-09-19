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«Аль-Наср» обыграл «Персеполис» в матче первого тура Лиги чемпионов АФК

Роналду ушёл с поля без голов.
19 сентября 2023 23:20
автор: Денис Владимиров

Саудовский «Аль-Наср» обыграл иранский «Персеполис» в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 62-й минуте первый гол в матче забил полузащитник Абдулрахман Гариб. Автором результативной передачи стал хорватский хавбек Марцело Брозович.

Через десять минут защитник Мохаммед Кассем увеличил преимущество гостей. Ассистентом выступил Гариб.

С 52-й минуты хозяева играли в меньшинстве. С поля был удалён полузащитник Милад Сарлак.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменён на 90-й минуте.

В следующем матче ЛЧ саудовский клуб встретится с «Истиклолом» из Таджикистана.

источник: «Советский спорт»
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