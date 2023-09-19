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Дубль Альвареса принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Црвеной Звездой» в матче ЛЧ

Соперники встречались в Англии.
19 сентября 2023 23:53
автор: Александр Бойченко

Во вторник, 19 сентября, на стадионе «Этихад» состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и сербской «Црвеной Звездой». Победу одержали «горожане» со счетом 3:1.

Победный дубль в составе английской команды записал на свой счет Хулиан Альварес (47, 60-я минуты). Также голом отметился Родри (73). У гостей единственный мяч забил Осман Букари (45).

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал три очка и возглавил группу G. «Црвена» осталась с «нулем» в графе набранных баллов.

В следующем матче турнира «Сити» сыграет на выезде с «Лейпцигом», а «Црвена» примет швейцарский «Янг Бойз». Оба матча пройдут 4 октября.

Лига чемпионов
Группа G, 1-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) 3:1

Голы: Альварес 47, 60, Родри (73), – Букари 45

источник: «Советский спорт»
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