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«Порту» одержал убедительную победу над «Шахтером» в гостевом матче Лиги чемпионов

Матч прошел на нейтральном поле.
19 сентября 2023 23:54
автор: Александр Бойченко

Во вторник, 19 сентября, в Гамбурге состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Порту». Гости одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Единственный мяч в составе донецкой команды забил Кевин Келси на 13-й минуте. Гости ответили точными попаданиями Галено (8, 15) и Мехди Тареми (29).

Таким образом, «Порту» набрал три очка и расположился на втором месте в группе H. «Шахтер» идет на третьей строчке с нулем баллов.

В следующем матче Лиги чемпионов «горняки» сыграют в гостях с «Антверпеном», а «Порту» примет «Барселону». Оба матча пройдут 4 октября.

Лига чемпионов
Группа H, 1-й тур

«Шахтер» – «Порту» 1:3

Голы: Келсина 13, – Галено 8, 15, Тареми 29.

источник: «Советский спорт»
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