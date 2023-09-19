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«Барселона» разгромила «Антверпен» в Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счётом 5:0.
«Барселона» разгромила «Антверпен» в Лиге чемпионов
19 сентября 2023 23:55
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Барселоне (Испания) завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Антверпен».

Встреча завершилась разгромной победой каталонцев со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте встречи - отличился Жоау Феликс. На 19-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев, а на 22-й минуте счёт был доведён до разгромного после автогола Йелле Батая.

На 54-й минуте ещё один мяч оформил Гави, а точку в матче на 66-й минуте поставил Жоау Феликс, оформив дубль.

источник: «Советский спорт»
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