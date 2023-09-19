Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть дортмундскую «Боруссию»

Французский «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Париже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 49-й минуте нападающий Киллиан Мбаппе реализовал пенальти, а на 58-й марокканский защитник Ашраф Хакими после передачи португальского хавбека Витиньи закрепил преимущество парижан.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с английским «Ньюкаслом», а «Боруссия» примет на своём поле итальянский «Милан». Матчи состоятся 4 октября.