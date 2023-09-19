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Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть дортмундскую «Боруссию»

Парижане стартовали в ЛЧ с победы.
Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть дортмундскую «Боруссию»
19 сентября 2023 23:58
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Французский «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Париже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 49-й минуте нападающий Киллиан Мбаппе реализовал пенальти, а на 58-й марокканский защитник Ашраф Хакими после передачи португальского хавбека Витиньи закрепил преимущество парижан.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с английским «Ньюкаслом», а «Боруссия» примет на своём поле итальянский «Милан». Матчи состоятся 4 октября.

источник: «Советский спорт»
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