В раздевалке «Манчестер Юнайтед» произошла потасовка после матча с «Брайтоном»

Сегодня, 20 сентября, британское издание The Sun сообщило о том, что футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили потасовку в раздевалке после матча 5-го тура АПЛ против «Брайтона».

Встреча завершилась поражением «красных дьяволов» со счётом 1:3.

Согласно данным источника, в конфликте приняли участие четыре игрока «МЮ»: Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф.

Отмечается, что наставник манкунианцев Эрик тен Хаг оперативно урегулировал стычку, восстановив порядок в раздевалке.

Напомним, «красные дьяволы» продемонстрировали худший старт в АПЛ с 1989 года. В первых пяти туров «МЮ» потерпел сразу три поражения.