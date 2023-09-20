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Месси вернется в состав «Интер Майами» в матче с «Торонто»

В последний раз аргентинец выходил на поле в игре МЛС 4 сентября.
20 сентября 2023 08:19
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 20 сентября, телеканал ESPN Argentina, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси выйдет на поле в матче МЛС против «Торонто».

Встреча состоится 21 сентября в 02:30 (мск).

Отмечается, что аргентинец может появиться как в стартовом составе, так и выйти на замену.

Прошлую игру своей команды против «Атланты Юнайтед» (2:5) Лионель пропустил из-за мышечной усталости.

Вчера, 19 сентября, Месси принял участие в тренировке «Интер Майами». Однако наставник американской команды Херардо Мартино пока не подтвердил участие аргентинца в предстоящем матче.

источник: ESPN Argentina
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