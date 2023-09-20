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Клопп рассказал, почему не согласился возглавить сборную Германии

Контракт специалиста с клубом АПЛ действует до конца июня 2026 года.
20 сентября 2023 08:33
автор: п, Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном назначении Юлиан Нагельсмана на пост наставника сборной Германии.

Напомним, что в начале сентября Немецкий футбольный союз объявил об увольнении Ханси Флика, который тренировал национальную команду с 2021 года.

«Думaю, Юлиан — это отличное решение. Он зaмечательный тренер, и я был бы рад, если бы вcё сложилось именно так. Я предан «Ливерпулю», мoё сердце здесь. Нeльзя просто отрубить послeдние восемь лет. Я подписaл контракт с командой, и, насколько я пoмню, я не был связан или пьян в тoт момент. Поэтому мoй уход из «Ливерпуля» сейчас невозможен», — цитирует Клоппа RTL.

Юрген возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководство мерсисайдцы смогли выиграть все возможные турниры, кроме Лиги Европы.

источник: RTL sport
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