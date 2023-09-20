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Проведель стал вторым голкипером в истории Лиги чемпионов, забившим гол не с пенальти

Итальянец отправил мяч в ворота «Атлетико».
20 сентября 2023 08:27
автор: Виталий Овсянников

Итальянский футболист Иван Проведель, выступающий за римский «Лацио» на позиции голкипера, стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, который суметь забить гол с игры.

Ранее такое удавалось только стражу ворот бельгийского «Стандарда» Синану Болату, который оформил гол в ворота нидерландского АЗ в 2009 году.

Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила статистическая служба Opta.

Напомним, римский «Лацио» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Риме и завершилась со счётом 1:1. Хозяева отыгрались на пятой компенсированной минуте ко второму тайму усилиями своего голкипера Проведеля.

источник: Opta
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