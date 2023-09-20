Transfermarkt составил сборную РПЛ из самых дорогих трансферов лета

Transfermarkt представил сборную самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ.

Отметим, что самой крупной сделкой стал переход бразильского хавбека Бителло из «Гремио» в «Динамо» за 10 миллионов евро.

В тройку также попали трансфер сербского защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» в «Зенит» (9 млн евро)и покупка «Спартаком» Тео Бонгонда из «Кадиса» (7 млн евро).

Источник фото: Transfermarkt

Отметим, что в течение двух недель после закрытия трансферного окна клубы могут подписывать футболистов в качестве свободных агентов.