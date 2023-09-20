Валерий Овчинников: Абаскаль ничем не лучше Юрана

Экс-главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников, известный в футбольных кругах по прозвищу Борман, прокомментировал итог матча Кубка России между «Пари НН» и московским «Спартаком» (0:3).

«Я бы, честно говоря, был бы рад, если бы в будущем «Спартак» возглавил Юран. Пусть наши мужики работают! Ничего личного, но за какие заслуги москвичи позвали Абаскаля? Чем он лучше местных специалистов? Кого он до этого тренировал, что выигрывал? И вот сейчас я не могу себе ответить на вопрос, чем Абаскаль как тренер лучше, чем Юран?», - заявил Овчинников в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил красно-белых в июне 2022 года. В минувшем сезоне он привёл «Спартак» к бронзовым медалям РПЛ.