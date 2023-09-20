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«Ахмат» – «Зенит»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч

Встреча начнется в 17:15 (мск).
«Ахмат» – «Зенит»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч
20 сентября 2023 09:19
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

20 сентября в 17:15 (мск) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» проведёт домашний матч против «Зенита».

Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена». Главным арбитром встречи назначен Роман Галимов (Улан-Удэ).

Посмотреть встречу «Ахмат» – «Зенит» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

По итогам первых трех туров Кубка России сине-бело-голубые набрали шесть очков, которые позволяют им расположиться на втором месте в своей группе. В прошлом игре подопечные Сергея Семака уступили «Балтике» (0:1).

«Ахмат» с тремя баллами в активе идёт на третьем месте в группе. В 3-м туре турнира грозненцы победили «Крылья Советов» (3:1).

источник: «Советский спорт»
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