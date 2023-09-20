Вице‑президент «Фламенго» подрался с болельщиками в торговом центре в Рио‑де‑Жанейро

Вице‑президент «Фламенго» Маркос Браз попал в грандиозный скандал. Он подрался с болельщиком во время прогулки по торговому центру.

Как сообщает издание Globo, инцидент произошёл накануне, 19 сентября, в Рио‑де‑Жанейро. Функционер приехал в ТЦ вместе со своей дочерью. В одном из магазинов к нему подошли трое фанатов и на повышенных тонах начали критиковать его работу в клубе, потребовав Браза уволить главного тренера «Фламенго» Хорхе Сампаоли. После словесной перепалки между ними завязалась драка, в ходе которой вице‑президент футбольного клуба вместе со своим охранником несколько раз ударил одного из фанатов, ранее упавшего на пол.

«Меня не просто оскорбили, мне угрожали убийством. Они и на мою дочь тоже напали», — поделился своей версией происходящего Браз.

«Фламенго» на данный момент имеет в своём активе 39 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.