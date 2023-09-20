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«Урал» – «Локомотив»: во сколько игра Кубка России, где смотреть матч

Встреча начнется в 15:00 (мск).
20 сентября 2023 09:28
автор: Виталий Овсянников

20 сентября в 15:00 (мск) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Урал» проведёт домашний матч против «Локомотива».

Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев (Москва).

Посмотреть встречу «Урал» – «Локомотив» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

По итогам первых трёх туров группового этапа Кубка России клуб из Екатеринбурга набрал три очка и располагается на третьем месте в своем квартете. «Локомотив» с шестью баллами занимает вторую строчку.

источник: «Советский спорт»
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