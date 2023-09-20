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Бывший тренер «Спартака» Каррера оценил шансы Черчесова возглавить европейский клуб

Специалист находится без работы два месяца.
20 сентября 2023 09:33
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова найти работу в Европе.

Напомним, что российский специалист с декабря 2021 по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош». Вместе с будапештским клубом он дважды становился чемпионом Венгрии, а также побеждал в Кубке страны.

«Следил ли за его работой в «Ференцвароше»? Я читал про то, что они стали чемпионами, но признаюсь честно: не следил за этим турниром. Но наслышан об успехах Черчесова. Шансы снова найти работу в Европе? Разумеется, шансы хорошие! Его достижения в Венгрии позволяют ему рассчитывать на это», - приводит Sport24 слова Карреры.

Черчесов был уволен из венгерской команды после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

источник: Sport24.ru
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