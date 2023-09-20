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Гленн Бейл: чемпионаты России и Нидерландов находятся на одном уровне

Защитник «Крыльев Советов» знает, о чём говорит.
20 сентября 2023 09:30
автор: Виталий Стопин

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил чемпионаты Нидерландов (Эредивизи) и России (РПЛ).

«Нидерландский чемпионат и РПЛ находятся на одном уровне. У меня на родине выступает много молодых игроков, в России сейчас тоже появляется талантливая молодежь. Хотя ещё пять лет назад у вас играли возрастные футболисты.

В Голландии есть «Аякс» с большими зарплатами и возможностями, а здесь — «Зенит». Есть эти клубы и все остальные. ПСВ, «Фейеноорд» — на уровне ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», — приводит слова Бейла «РИА Новости Спорт».

Гленн Бейл стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2021 года, перейдя из голландского «Эммена». В составе самарского клуба 28-летний голландец провёл 72 матча во всех турнирах и забил шесть мячей, а также сделал пять результативных передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Бейла в € 1,8 млн.

источник: «РИА Новости»
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