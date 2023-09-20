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Зелимхан Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» под 30-м номером

Полузащитник «Зенита» присоединился к клубу из ОАЭ на правах аренды.
20 сентября 2023 09:40
автор: Виталий Овсянников

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев, перешедший в клуб «Аль-Вахда» (ОАЭ) на правах аренды из «Зенита», будет выступать за команду под номером 30.

Ранее, сине-бело-голубые объявили о том, что 27-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. «Аль-Вахда» взяла Бакаева в аренду на один сезон. Соглашение не предусматривает опции выкупа.

Напомним, Бакаев является воспитанником академии московского «Спартака». Он перешёл в «Зенит» летом 2022 года. В составе петербуржцев он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.

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