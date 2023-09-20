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Главный тренер «ПСЖ» Энрике назвал Мбаппе лучшим футболистом в мире

Килиан остался в Париже и отрабатывает возложенные на него надежды.
20 сентября 2023 09:45
автор: Виталий Стопин

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанский специалист назвал нападающего парижан Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

«Мбаппе вновь решил исход матча. Для меня он является лучшим игроком в мире. Меня поразила его техника, но ещё больше — его человеческие качества. Приятно, что в нашей раздевалке есть такой футболист. Мбаппе — наш лидер и всегда улыбается», — цитирует Энрике L’Équipe.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. Минувшим летом он был близок к уходу в мадридский «Реал», однако в итоге решил продолжить выступление в составе парижского клуба. Именно Мбаппе стал автором победного мяча в матче с «Боруссией», реализовав пенальти.

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